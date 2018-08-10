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10.08.2018, 09:59

В Харькове полийцеские пойдут под суд: выбивали признания в лесу

В Харькове полийцеские пойдут под суд: выбивали признания в лесу - Фото
Фото: Национальная полиция

Майора и старшего лейтенанта обвиняют в том, что они вывезли женщину в лесополосу и выбивали из нее признание в краже

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В Харькове будут судить полицейских за превышение служебных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области. 

По версии прокуратуры, майор и старший лейтенант вывезли женщину в лесополосу и угрозами пытались выбить у нее признание в краже телефона. 

Сначала майор руками и ногами бил женщину, утверждает следствие. После этого двое правоохранителей якобы вывезли подозреваемую в лесополосу около кольцевой дороги, угрожали ее раздеть, надеть наручники и бросить. После этого женщина согласилась признать себя виновной.

Полицейским грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. 

В июне этого года в Хмельницком полицейского задержали по обвинению в том, что он наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственные перевозки крупногабаритных транспортных средств.

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Теги: суд, полицейские, прокуратура, выбивали признание
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