В Харькове расстреляли семью: выжил только ребенок

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Харькове расстреляли семью, погибли два человека

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В одном из домов Харькова расстреляли семью: мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, тела застреленных 40-летних мужчины и женщины, а также их раненого ребенка обнаружила в квартире соседка.

При опросе свидетелей правоохранители установили, что возле подъезда дома некоторое время находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении.

"Злоумышленника задержали по ориентировке на выезде из Харькова. В автомобиле мужчины обнаружено огнестрельное оружие", - отмечает полиция.

Продолжаются следственные действия. Происшествие классифицировали как умышленное убийство.

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