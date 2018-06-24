Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.06.2018, 15:50

В Харькове расстреляли семью: выжил только ребенок

В Харькове расстреляли семью: выжил только ребенок - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Харькове расстреляли семью, погибли два человека

Реклама
Реклама

В одном из домов Харькова расстреляли семью: мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, тела застреленных 40-летних мужчины и женщины, а также их раненого ребенка обнаружила в квартире соседка.

При опросе свидетелей правоохранители установили, что возле подъезда дома некоторое время находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении.

"Злоумышленника задержали по ориентировке на выезде из Харькова. В автомобиле мужчины обнаружено огнестрельное оружие", - отмечает полиция.

Продолжаются следственные действия. Происшествие классифицировали как умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что злоумышленники напали на лагерь ромов во Львове; один человек убит, четверо ранены.

Сегодня ночью в Киеве между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного - ранил.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Нацполиция, Харьков, происшествие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Задержанный за стрельбу на Оболони полностью признал вину
Общество Задержанный за стрельбу на Оболони полностью признал вину
В Мексике убили 6 человек во время просмотра футбольного матча
Мир В Мексике убили 6 человек во время просмотра футбольного матча
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 