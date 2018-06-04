В Харькове разбили мемориальную доску маршалу Жукову: фото

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Доска была установлена на фасаде местной школы вместо барельефа советского полководца, украденного неизвестными в прошлом году

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В Харькове неизвестные разбили мемориальную мраморную доску, установленную на фасаде местной школы в честь советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 июня, на улице Семинарской, что в Новобаварском районе города. Полиция зарегистрировала информацию о происшествии и проводит дальнейшую проверку.

Фото: hk.npu.gov.ua

Харьковское издание Newsroom отмечает, что в 2017 году с фасада этой же школы украли барельеф Жукова. Позже фото объекта, "оказавшегося у него случайно", опубликовал глава местной проукраинской организации Свитанок Вадим Поздняков. Именно он вчера сообщил о "пропаже" доски, установленной вместо украденного барельефа.

Фото: скриншот страницы в Facebook

В мае 2018 года в Запорожье неизвестные облили черной краской памятную доску с именами погибших в Донбассе добровольцев АТО.