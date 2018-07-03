В Харькове умер от пулевого ранения морпех из 36-й бригады ВСУ

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Российско-террористические войска в Приазовье обстреляли позиции морских пехотинцев 27 июня - тогда матрос Эдуард Федоров и получил фатальное ранение

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Вчера в одной из больниц Харькова скончался получивший ранения на востоке Украины военный, который в рамках операции объединенных сил нес службу в Приазовье. Об этом сообщили на Facebook-странице 36-й бригады морской пехоты.

Матрос Федоров Эдуард Юрьевич получил пулевое ранение 27 июня во время обстрела противником позиций ВСУ.

"Почти пять суток врачи военно-мeдицинского клинического цeнтра Северного рeгиона (Харьков) боролись за жизнь нашего морпеха, но 2 июля около 21:00 сердце воина остановилось", - сообщили в бригаде.

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36 ОБрМП удерживает линию обороны Украины на мариупольском направлении фронта.