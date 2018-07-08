В Харькове умер военный, получивший ранение возле Попасной

Фото: mykharkov.info

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Иван Борсук скончался в Харьковском военном госпитале

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В Харьковском военном госпитале скончался солдат 14 ОМБР Иван Борсук, который в конце июня получил ранение в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом 8 июля сообщили в Дубровицком районном военном комиссариате.

"Во время обстрела позиций 29 июня в районе Попасной со стороны НВФ с применением РПГ и стрелкового оружия получил огневое пулевое ранение головы, в результате чего от полученных ранений скончался в госпитале", - сказано в сообщении.

Иван Борсук (фото - facebook.com/dzorvk)

В коенкомате расскзали, что Борсук проходил срочную службу в 2006-2007 годах, во время мобилизации был призван в ряды ВСУ в период III волны, проходил службу с августа 2014 до января 2016 года в в/ч В4673 (128 ОГШБ). В мае он подписал контракт на прохождение военной службы в 14 ОМБР.

Отмечается, что у погибшего военного остались отец, мать, сестра, жена и дочь.

Борсук был награжден орденом За мужество III ст.