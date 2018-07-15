В Харькове водитель ВАЗ сбил коляску с 5-месячным ребенком

Фото: пресс-служба полиции

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Младенца выбросило из коляски, мать ребенка из-за волнения потеряла сознание

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В Харькове водитель автомобиля ВАЗ сбил на тротуаре коляску с 5-месячным ребенком. В результате столкновения младенца выбросила из коляски. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

20-летняя мать мальчика не пострадала, однако из-за волнения потеряла сознание. Их госпитализировали.

ДТП произошло на проспекте Гагарина вчера, 14 июля, около 18:00, уточняют в полиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар.

14 июля в Хмельницком произошло ДТП с участием пассажирского автобуса SETRA, трактора ХТЗ-200 и грузовика DAF.