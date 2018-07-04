В Харьковской области военный погиб при погрузке бронетехники

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ

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На железнодорожной станции Коробочкино в Чугуевском районе Харьковской области во время погрузки бронетехники смертельно травмирован военнослужащий. Об этом говорится в сообщении оперативного командования Восток в Facebook.

"Трагедия произошла 3 июля во время погрузки бронетехники для отправки на Яворовский полигон Львовской области. Механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования Восток, старший сержант Александр Скус получил при наезде травмы, несовместимые с жизнью ", - сказано в сообщении.

Погибший родом из Днепропетровской области. Ему был 41 год. Родным сообщили о происшествии.

Проводится расследование обстоятельств гибели военного. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415, связанное с нарушением правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего.

Ранее сообщалось, что возле села Путиловка Великомихайловского района Одесской области с рельсов сошел грузовой поезд. Движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.