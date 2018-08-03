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03.08.2018, 18:11

В Хельсинки загорелся пассажирский самолет

В Хельсинки загорелся пассажирский самолет - Фото
Фото: Helsingin Sanomat

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и запаниковали

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В аэропорту Хельсинки пришлось эвакуировать пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу - на борту появился дым. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел около 16:00. Самолет чешских авиалиний, который должен был лететь в Прагу, двигался по взлетно-посадочной полосе, но еще не взлетел.

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и запаниковали.

"В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали беспокоиться и спрашивать, что происходит. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет по надувному трапу", - рассказал один из пассажиров.

На месте происшествия работают полиция и пожарные.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Теги: хельсинки, аэропорт, самолет, пожар
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