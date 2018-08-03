В Хельсинки загорелся пассажирский самолет

В аэропорту Хельсинки пришлось эвакуировать пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу - на борту появился дым. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Инцидент произошел около 16:00. Самолет чешских авиалиний, который должен был лететь в Прагу, двигался по взлетно-посадочной полосе, но еще не взлетел.
Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и запаниковали.
"В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали беспокоиться и спрашивать, что происходит. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет по надувному трапу", - рассказал один из пассажиров.
На месте происшествия работают полиция и пожарные.
В результате инцидента никто не пострадал.