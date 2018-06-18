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18.06.2018, 11:41

В Херсоне избили журналиста: фото

В Херсоне избили журналиста: фото - Фото
Сергей Никитенко (фото - facebook.com/sergij.nikitenko)

Сергей Никитенко утверждает, что инцидент связан с его профессиональной журналистской деятельностью

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В Херсоне неизвестные избили журналиста Сергея Никитенко. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Нападавшие - двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью", - отметил Никитенко.

По словам журналиста, его спасло то, он вовремя сгруппировался.

В комментарии ИМИ Сергей Никитенко рассказал, что он уже общается с полицией, намерен написать заявление о преступлении и пройти судебно-медицинскую экспертизу.

"Я утверждаю, что это связано с моей профессиональной журналистской деятельностью", - сказал он, добавив, что пишет материалы на темы, связанные с государственными финансами.

Никитенко пользователи соцсетей называют "титаном гражданской жизни Херсона" и активистом движения Честно.

26 августа в Овидиопольском районе Одесской области задержаны трое мужчин, подозреваемые в нападении на главного редактора местного издания Надднестрянская правда Романа Варшанидзе.

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Теги: нападение, Херсон, журналист, сергей никитенко
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