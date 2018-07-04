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04.07.2018, 19:44

В Херсоне женщина хотела продать ребенка и купить дом - полиция

В Херсоне женщина хотела продать ребенка и купить дом - полиция - Фото
Фото: hr.npu.gov.ua

По информации полиции, женщина планировала продать трехмесячного сына за 210 000 гривень

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В Херсоне задержали 26-летнюю женщину по подозрению в попытки продажи своего трехмесячного сына. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской полиции.

По ее информации, женщина планировала продать ребенка за 210 000 гривень. На вырученные средства женщина якобы планировала приобрести дом. Сейчас ребенок находится в областном детском доме.

Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти клиента в Херсоне.

В полиции утверждают, что женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав.

Ее задержали якобы во время получения указанной суммы.

По словам правоохранителей, женщина ранее была судима и вела антиобщественный образ жизни. Она якобы сказала, что не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем сможет родить еще, если захочет.

Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

20 июня сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми в Хмельницком задержали мать, которая продавала двоих детей.

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Теги: женщина, Херсон, ребенок, торговля людьми, дом
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