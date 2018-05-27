В Херсонской области из-за отдыхающих горит 25 га леса - РГА

Фото: Елена Кравченко-Скалозуб

В Херсонской области горит 25 га леса возле йодовых озер в Олешковском районе. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Согласно сообщению, сообщение о пожаре поступило 27 мая в 13:25. По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляла 20 га, из которых 1,5 га - верхового.