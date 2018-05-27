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27.05.2018, 19:25

В Херсонской области из-за отдыхающих горит 25 га леса - РГА

В Херсонской области из-за отдыхающих горит 25 га леса - РГА - Фото
Фото: Елена Кравченко-Скалозуб

В Олешковской РГА заявили, что причина масштабного лесного пожара - отдыхающие у йодовых озер

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В Херсонской области горит 25 га леса возле йодовых озер в Олешковском районе. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Согласно сообщению, сообщение о пожаре поступило 27 мая в 13:25. По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляла 20 га, из которых 1,5 га - верхового.

По данным Елены Кравченко-Скалозуб, председателя Олешковской РГА, уже горит около 25 га леса.
"Отдыхающие у йодовых озер (территория Раденского сельского совета) наделали много беды", - написала она в своем Facebook.
Также чиновница сообщила, что на месте работает более 15 единиц техники, в воздух был поднят вертолет.  
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Теги: пожар, Херсон, Херсонская область, горит лес, Олешки
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