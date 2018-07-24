Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 15:51

В Херсонской области нашли мертвым пропавшего судью

В Херсонской области нашли мертвым пропавшего судью - Фото
Анатолий Гордымов (фото - sud.ua)

Об исчезновении экс-судьи Гордымова сообщили в апреле, спустя три месяца его тело нашли в одном из районов области

Реклама
Реклама

В Херсонской области нашли тело пропавшего в апреле этого года бывшего судьи Анатолия Гордымова. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Мужчина жил сам и об его исчезновении сообщили его коллеги.

Как установили правоохранители, к экс-судье пришел знакомый и застрелил мужчину из неустановленного оружия, забрал мобильный телефон убитого и золотые украшения. После этого злоумышленник вывез тело и закопал в одном из районов области.

Полиция разыскивает подозреваемого. Открыты уголовные дела по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство), ч.1 ст.185 УК (воровство), ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием), ч.3 ст.289 УК (незаконное завладение транспортным средством). 

Гордымов работал в Днепровском районном суде Херсона и уволился в 2016 году. В марте этого года он претендовал на должность члена Высшего совета правосудия, но не набрал нужного числа голосов. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: пропал, судья, убит, анатолий гордымов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Умер одиозный судья Александр Бобровник - СМИ
Происшествия Умер одиозный судья Александр Бобровник - СМИ
В Киеве в канализации нашли тело пропавшего подростка
Происшествия В Киеве в канализации нашли тело пропавшего подростка
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 