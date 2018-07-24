В Херсонской области нашли мертвым пропавшего судью

В Херсонской области нашли тело пропавшего в апреле этого года бывшего судьи Анатолия Гордымова. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Мужчина жил сам и об его исчезновении сообщили его коллеги.
Как установили правоохранители, к экс-судье пришел знакомый и застрелил мужчину из неустановленного оружия, забрал мобильный телефон убитого и золотые украшения. После этого злоумышленник вывез тело и закопал в одном из районов области.
Полиция разыскивает подозреваемого. Открыты уголовные дела по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство), ч.1 ст.185 УК (воровство), ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием), ч.3 ст.289 УК (незаконное завладение транспортным средством).
Гордымов работал в Днепровском районном суде Херсона и уволился в 2016 году. В марте этого года он претендовал на должность члена Высшего совета правосудия, но не набрал нужного числа голосов.