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04.08.2018, 21:40

В Хмельницком будут судить банду вымогателей

В Хмельницком будут судить банду вымогателей - Фото
Фото: npu.gov.ua

Подозреваемых задержали в июне этого года

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В Хмельницком будут судить группу злоумышленников, которые занимались вымогательством. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

На рассмотрение Хмельницкого горрайонного суда направлено уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УК, в котором фигурируют три человека, занимавшихся "выбиванием" несуществующих долгов, говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали в июне этого года. На период расследования они по решению суда находились под стражей. В состав преступной группировки входили жители Хмельницкого возрастом 27, 28 и 32 лет. Один из них ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Правоохранители установили, что злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали у местного жителя $3000. Задержали всех членов группы во время получения ими части средств от потерпевшего в размере 10 тыс. грн.

Во время обыска по месту жительства одного из злоумышленников полицейские обнаружили две ручные наступательные осколочные гранаты.

Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

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Теги: хмельницкий, вымогательство
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