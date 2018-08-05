В Хмельницком нашли контейнер с радиоактивным веществом

Фото: Госинспекция ядерного регулирования

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Радиоактивного загрязнения поверхности объекта и окружающей среды не выявлено

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На окраине Хмельницкого на западе Украины обнаружен контейнер с радиоактивным веществом. Об этом заявила Государственная инспекция ядерного регулирования.

Согласно сообщению, контейнер УКТ-Д11 был найден в начале августа 2018 года. "Внутри этого контейнера находился другой транспортный контейнер типа КЗ, биологическая защита которого изготовлена из обедненного урана. Мощность эквивалентной дозы контейнера КЗ составила 16,8 микрозиверта в час на поверхности и 0,7 микрозиверта в час на расстоянии 1 м", – рассказали в ведомстве. Фото: Госинспекция ядерного регулирования

Отмечается, что контейнер передали на временное хранение Хмельницкой атомной электростанции. Позже его перевезут в Киевский государственный межобластной специальный комбинат.

Радиоактивного загрязнения поверхности объекта и окружающей среды не выявлено.

22 июля сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во время многоэтапной спецоперации пресекли реализацию в Украине радиоактивного вещества Радий-226.