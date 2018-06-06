В Хмельницком прокурор задержан на взятке в 8 тыс грн - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

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По данным СБУ, за взятку чиновник обещал обеспечить вынесение наказания за нарушение ПДД, не связанного с реальным лишением свободы

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с генеральной инспекцией Генпрокуратуры разоблачили на взятке прокурора Староконстантиновской местной прокуратуры Хмельницкой области.

Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя 8 тыс грн. За указанную сумму он обещал обеспечить вынесение наказания за нарушение правил безопасности дорожного движения, не связанного с реальным лишением свободы.

Оперативники спецслужбы задержали прокурора на одной из улиц областного центра после получения всей суммы взятки. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) продолжаются неотложные следственные действия.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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2 июня в полиции Харьковской области заявили, что на взятке в 17 тыс грн задержали военных Сумского пограничного отряда.