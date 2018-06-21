В Хмельницкой области на поминках отравились 16 человек

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Все пострадавшие госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести

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В Хмельницкой области отравились 16 человек, их госпитализировали. Об этом сообщает 0382.ua со ссылкой на данные областного управления Госпродпотребслужбы.

Отравление произошло в населенном пункте Ярмолинцы, по предварительным данным, в местном кафе из-за некачественных пищевых продуктов, из которых был приготовлен поминальный обед

По официальным данным, госпитализировано 16 человек. Все они - в районной больнице и находятся в состоянии средней тяжести.

"Точно можно сказать, что жизни людей ничего не угрожает, хотя есть опасения, что число пострадавших может возрасти", - сообщил руководитель управления Игорь Баланюк.

Из неофициальных источников - сегодня в больницу положили еще троих.

11 июня сообщалось, что в Киеве массово отравились курсанты военного вуза - с жалобами на боль в животе и тошноту к врачам обратились 150 человек.