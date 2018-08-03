В Хмельницкой области от взрыва пострадал подросток

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Мальчик приехал в гости к отцу, который вернулся из зоны АТО

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В жилом доме в Хмельницкой области от взрыва пострадал 14-летний подросток. Инцидент произошел в городе Старокостянтинов, сообщили в пресс-службе области.

Подросток приехал в гости к отцу, который вернулся из зоны АТО. Соседи рассказали, что услышали похожий на взрыв звук, затем окровавленный мальчик выбежал во двор и попросил вызвать скорую помощь.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Взрывотехники считают, что в руках у подростка взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).

Мальчик госпитализирован с травмами руки. Осколками задело ноги подростка.

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Правоохранители устанавливают подробности происшествия и разыскивают отца мальчика. Во время взрыва мужчины дома не было.

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