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03.08.2018, 17:07

В Хмельницкой области от взрыва пострадал подросток

В Хмельницкой области от взрыва пострадал подросток - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Мальчик приехал в гости к отцу, который вернулся из зоны АТО

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В жилом доме в Хмельницкой области от взрыва пострадал 14-летний подросток. Инцидент произошел в городе Старокостянтинов, сообщили в пресс-службе области.

Подросток приехал в гости к отцу, который вернулся из зоны АТО. Соседи рассказали, что услышали похожий на взрыв звук, затем окровавленный мальчик выбежал во двор и попросил вызвать скорую помощь.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Взрывотехники считают, что в руках у подростка взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).

Мальчик госпитализирован с травмами руки. Осколками задело ноги подростка.

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Правоохранители устанавливают подробности происшествия и разыскивают отца мальчика. Во время взрыва мужчины дома не было.

31 июля в Ичнянском районе Черниговской области шестиклассник покончил жизнь самоубийством через повешение. На такой шаг ребенок решился после ссоры с матерью.

 

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Теги: АТО, взрыв, подросток, пострадавший, узргм, запал гранаты
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