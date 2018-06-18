Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 22:37

В Индонезии затонул паром, не могут найти более 60 человек

В Индонезии затонул паром, не могут найти более 60 человек - Фото
Крым, море, отдых, пляж

Пока остается неизвестным, были ли среди пассажиров иностранцы

Реклама
Реклама

На индонезийском острове Суматра на озере Тоба 18 июня затонул паром, на борту которого находилось 80 человек. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам чиновников управления по борьбе со стихийными бедствиями, 18 человек были спасены, подтверждена смерть одного человека. Продолжаются поиски пропавших без вести. К поисково-спасательным работам привлекли два парома.

Паром затонул во время шторма примерно на расстоянии чуть более километра от порта Тигарас. Он перевозил людей из озера Самосир.

Пока остается неизвестным, были ли среди пассажиров иностранцы.

18 июня сообщалось, что в Индонезии 7-метровый питон проглотил женщину целиком.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: индонезия, паром
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Пожар на нефтяной скважине в Индонезии: около 20 погибших – видео
Мир Пожар на нефтяной скважине в Индонезии: около 20 погибших – видео
В Индонезии экс-спикера парламента приговорили к 15 годам тюрьмы
Мир В Индонезии экс-спикера парламента приговорили к 15 годам тюрьмы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 