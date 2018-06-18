В Индонезии затонул паром, не могут найти более 60 человек

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Пока остается неизвестным, были ли среди пассажиров иностранцы

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На индонезийском острове Суматра на озере Тоба 18 июня затонул паром, на борту которого находилось 80 человек. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам чиновников управления по борьбе со стихийными бедствиями, 18 человек были спасены, подтверждена смерть одного человека. Продолжаются поиски пропавших без вести. К поисково-спасательным работам привлекли два парома.

Паром затонул во время шторма примерно на расстоянии чуть более километра от порта Тигарас. Он перевозил людей из озера Самосир.

Пока остается неизвестным, были ли среди пассажиров иностранцы.

18 июня сообщалось, что в Индонезии 7-метровый питон проглотил женщину целиком.