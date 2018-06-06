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06.06.2018, 10:07

В ИС объяснили, как боевики собирают персональные данные жителей

В ИС объяснили, как боевики собирают персональные данные жителей - Фото
Линия разграничения в Станице Луганской (фото - LIGA.net)

Террористы получают личную информацию граждан при пересечении ими блокпостов, а также путем обходов домов, отметили военные эксперты

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Во временно оккупированном Донбассе проводится сбор персональных данных местных жителей для создания так называемой единой налогово-таможенной базы. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление в Facebook.

По данным военный экспертов, сбор данных (ФИО, место проживания и регистрации, государственные знаки автотранспорта, место работы, состав семьи, номера телефонов) происходит при пересечении блокпостов боевиков террористической организации ДНР.

"Террористы  собирают персональные данные граждан при пересечении ими блокпостов, а также путем обходов домов – обычно группами из четырех человек", - отмечается в сообщении.

Командование российских оккупационных войск продолжает провоцировать напряжение обстановки на территории вдоль линии соприкосновения сторон, увеличивая количество провокационных обстрелов передовых позиций украинских подразделений/

 

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Теги: боевики, Донбасс, ис, персональные данные
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