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31.07.2018, 10:39

В Ивано-Франковске мужчина продал семимесячного сына - полиция

В Ивано-Франковске мужчина продал семимесячного сына - полиция - Фото
Фото: LIGA.net

Мальчика продали за 100 тысяч гривен, мужчину задержали правоохранители

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На Прикарпатье 30 июля правоохранители задержали мужчину, продавшего своего семимесячного сына за 100 тысяч гривен. Предположительно, у него были сообщники, рассказали в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Полицейские совместно с прокуратурой области и СБУ задержали 27-летнего уроженца Закарпатья. Мужчина продал своего сына за 100 тысяч гривен. Ребенка доставили в больницу для медицинского обследования.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook сообщил, что правоохранители задержали мужчину и его помощников. Их допросят и определят причастность к продаже ребенка.

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По факту открыто уголовное дело по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека). Мужчину задержали по ст.208 УПК Украины. Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

30 июля во Львовской области мотоциклист не справился с управлением и наехал на коляску с младенцем и двухлетнюю девочку. Детей доставили в больницу, медики диагностировали у них ушибы.

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Теги: ребенок, младенец, торговля детьми, ивано-франковск, отец
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