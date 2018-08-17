В Желобке сгорел опорник боевиков: стали известны детали

Иллюстративное (фото - пресс-центр Минобороны)

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Военные эксперты сообщили, что в результате инцидента были ликвидированы шесть пророссийских наемников

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В результате взрыва боеприпасов в районе прифронтового села Желобок в Славяносербском районе Луганской области были уничтожены шесть боевиков, ранены десять человек, а также ликвидированы четыре БМП. Об этом говорится в сообщении группы Информационное сопротивление.

"В штабе 2-го АК ("армейский корпус", то есть оккупационный контингент РФ в Луганской области, - ред.) заявляют о работе украинских минометчиков, в среде боевиков говорят о несоблюдении мер безопасности на фоне распития самими оккупантами на складе спиртных напитков", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, принимающие участие в расследовании происшествия российские инструкторы боевиков заявили об "умышленном характере" взрыва и рассматривают вопрос причастности к ЧП местного "комбрига" с кличкой "Джафар".

"Российские офицеры заявляют, что ранее у него при проверках были обнаружены серьезные недостачи по топливу и боеприпасам, в связи с чем, по их мнению, он и мог организовать взрывы для сокрытия полного масштаба разворованных материально-технических средств", - говорится в сообщении.

15 августа 2018 года военный волонтер Юрий Мысягин сообщил о загадочном уничтожении укрепленной позиции российских оккупантов у Бахмутской трассы в Луганской области.