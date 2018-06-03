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03.06.2018, 12:04

В жилом доме Лисичанска произошел взрыв, есть пострадавшие: фото

В жилом доме Лисичанска произошел взрыв, есть пострадавшие: фото - Фото
Фото: facebook.com/csomvd

В результате взрыва бытового газа два человека находятся в реанимации с ожогами различной степени тяжести

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В Лисичанске в частном доме сегодня утром произошел взрыв. Об этом сообщила спикер пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

В результате взрыва на улице Генерала Потапенко пострадали два человека: ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя жена.

Их госпитализировали в реанимационное отделение больницы города. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции, сотрудники прокуратуры и специалисты ГСЧС.

10 мая 2018 года во Львове сегодня около 05:35 произошел взрыв в заведении общественного питания, которое расположено на улице Зерновой.

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Теги: взрыв, лисичанск, утечка газа
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