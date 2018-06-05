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05.06.2018, 13:33

В жилой дом в Донецкой области ночью бросили три гранаты

В жилой дом в Донецкой области ночью бросили три гранаты - Фото
Фото: Нацполиция Донецкой области

Одна граната разорвалась на чердаке; в доме в это время были четыре человека

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Сегодня около 02:00 в Лимане Донецкой области неизвестные бросили в жилой дом три гранаты. Никто не пострадал, сообщает управление полиции в Донецкой области.

Повреждено здание и две машины, которые стояли во дворе. 

Предварительно известно, что во двор бросили три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке. В доме в это время были четыре человека. 

Полиция проверяет все версии. Открыто уголовное дело по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений).

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Теги: Донецкая область, граната, жилой дом
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