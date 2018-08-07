В Житомире заключенных кормили курятиной с сальмонеллой - ГПУ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Всего в морозильных камерах колонии и учреждения исполнения наказаний хранится более 12 тонн замороженной курятины

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В Житомире в исправительной колонии и учреждении исполнения наказаний обнаружили, что куриное мясо, которым кормили заключенных, заражено сальмонеллой. Там неправильно хранили продукты. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"В Житомире обнаружили сальмонеллу в курином мясе, из которого готовят блюда для заключенных", - написал он.

Грубые нарушения санитарных норм хранения продуктов питания выявили в исправительной колонии № 4 и учреждении исполнения наказаний №8.

Житомирская местная прокуратура начала два уголовных производства по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч.1 ст. 325 УК).

Учреждениям запретили использовать испорченное мясо. Всего в морозильных камерах колонии и учреждения исполнения наказаний хранится более 12 тонн замороженной курятины, сообщил представитель ГПУ.

Досудебное расследование проводит местный отдел полиции.

В июле сотрудник офиса омбудсмена осуществил мониторинговый визит в Кировоградскую исправительную колонию №6, где выявил ряд нарушений национального законодательства и международных нормативов в сфере соблюдения прав человека.