В Житомирской области из больницы сбежал заключенный – фото

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19-летний беглец выбрался из медучреждения через окно туалета

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Из Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра 31 июля сбежал 19-летний заключенный, сообщает пресс-служба полиции области.

Заключенного Пузовикова Артема 1998 года рождения привезли в медучреждение на обследование. Он жаловался на плохое самочувствие. Оказавшись в больнице, заключенный сбежал через окно туалета медицинского центра.

Пузовикова приговорили к четырем годам лишения свободы за разбой. Его неоднократно привлекали к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

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Правоохранители ввели специальные меры на территории Житомира для установления местонахождения беглеца. Граждан, которые увидят сбежавшего или что-то знают о его местонахождении, просят сообщать в ближайшее отделение полиции или по номерам (0412) 40-74-20, (067) 969-52-46, (093) 140-74-98 или 102.

24 июля в Житомирской области из-под стражи сбежали двое заключенных, отбывающих наказание в Бердичевском исправительном центре №108. Беглецов объявили в розыск.