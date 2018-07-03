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03.07.2018, 19:24

В Житомирской области обезврежена банда рекетиров - СБУ

В Житомирской области обезврежена банда рекетиров - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, задержанные заставляли отдельных владельцев местных мясоперерабатывающих предприятий платить им «дань»

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СБУ заявила, что обезвредила в Житомирской области преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, в состав банды входили трое жителей одного из районных центров области.

"Злоумышленники, применяя физическое и психологическое давление, заставляли отдельных владельцев местных мясоперерабатывающих предприятий платить им «дань». В случае неуплаты рэкетиры угрожали расправой над семьями пострадавших", - сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы с привлечением спецподразделения полиции Корд задержали подозреваемых в одном из населенных пунктов области якобы во время получения части очередного «транша» в размере $1 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) УК. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

27 июня полиция сообщила о задержании членов преступной группировки, которые готовили покушение на полицейского в Житомирской области.

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Теги: рекетир, группировка, Житомир, банда, дань
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