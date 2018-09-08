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08.09.2018, 09:35

В Каланчаке из-за выбросов в Крыму собрали экстренное собрание

В Каланчаке из-за выбросов в Крыму собрали экстренное собрание - Фото
Скриншот видео

Руководство Херсонской обладминстрации разъяснило людям, почему только сейчас решили закрыть школы и какая ситуация сложилась

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В Каланчаке Херсонской области собрали экстренное собрание, чтобы разъяснить людям ситуацию, которая сложилась в связи с выбросами на заводе "Крымский титан" в Армянске. Об этом сообщает Радио Свобода

На собрании рассказали, что выбросы спровоцировали выстрелы в ходе учений российских военных в Крыму. Украинский пропускной пункт через админграницу временно закрыли. 

Власти Херсонской ОГА объяснили, что школы решили закрыть из-за того, что впервые в воздухе зафиксировали превышение норм загрязнения. 

Вчера, 7 сентября, власти Херсонской области решили приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, которые находятся в зонах возможных поражений.

 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.

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Теги: Херсонская область, каланчак, армянск, выбросы, собрание
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