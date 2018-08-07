Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 15:15

В Каменском в результате падения с велосипеда погиб заммэра

В Каменском в результате падения с велосипеда погиб заммэра - Фото
Владислав Мелешко Фото: 5692.com.ua

Как именно это произошло, на данный момент неизвестно

Реклама
Реклама

Заместитель мэра Каменского Днепропетровской области Владислав Мелешко скончался в больнице в результате травмы, полученной вчера вечером при падении с велосипеда. Об этом сообщает местное издание Событие со ссылкой на главврача больницы скорой медицинской помощи Ростилава Винара.

По информации издания, причиной смерти стала обширная черепно-мозговая травма, которую Мелешко получил во время велопрогулки. Как именно это произошло, на данный момент неизвестно.

Вчера заместителя мэра планировали доставить из больницы скорой помощи в больницу имени Мечникова, однако из-за сложности травмы и вероятности осложнений в пути этого не стали делать.

Сегодня его состояние значительно ухудшилось.

Информацию о смерти Мелешко подтвердили в горсовете Каменского.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: велосипед, заммэра, каменское, владислав мелешко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сбившие мальчика на велосипеде полицейские были трезвыми - тест
Киев Сбившие мальчика на велосипеде полицейские были трезвыми - тест
К лету в Киеве откроют 27 пунктов проката велосипедов
Транспорт К лету в Киеве откроют 27 пунктов проката велосипедов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 