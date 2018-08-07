В Каменском в результате падения с велосипеда погиб заммэра

Владислав Мелешко Фото: 5692.com.ua

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Как именно это произошло, на данный момент неизвестно

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Заместитель мэра Каменского Днепропетровской области Владислав Мелешко скончался в больнице в результате травмы, полученной вчера вечером при падении с велосипеда. Об этом сообщает местное издание Событие со ссылкой на главврача больницы скорой медицинской помощи Ростилава Винара.

По информации издания, причиной смерти стала обширная черепно-мозговая травма, которую Мелешко получил во время велопрогулки. Как именно это произошло, на данный момент неизвестно.

Вчера заместителя мэра планировали доставить из больницы скорой помощи в больницу имени Мечникова, однако из-за сложности травмы и вероятности осложнений в пути этого не стали делать.

Сегодня его состояние значительно ухудшилось.

Информацию о смерти Мелешко подтвердили в горсовете Каменского.