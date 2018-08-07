В Каменском в результате падения с велосипеда погиб заммэра

Заместитель мэра Каменского Днепропетровской области Владислав Мелешко скончался в больнице в результате травмы, полученной вчера вечером при падении с велосипеда. Об этом сообщает местное издание Событие со ссылкой на главврача больницы скорой медицинской помощи Ростилава Винара.
По информации издания, причиной смерти стала обширная черепно-мозговая травма, которую Мелешко получил во время велопрогулки. Как именно это произошло, на данный момент неизвестно.
Вчера заместителя мэра планировали доставить из больницы скорой помощи в больницу имени Мечникова, однако из-за сложности травмы и вероятности осложнений в пути этого не стали делать.
Сегодня его состояние значительно ухудшилось.
Информацию о смерти Мелешко подтвердили в горсовете Каменского.