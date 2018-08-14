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14.08.2018, 18:41

В камере экс-бойцов Торнадо нашли ножи и флаг со свастикой: фото

В камере экс-бойцов Торнадо нашли ножи и флаг со свастикой: фото - Фото
Фото: twitter.com/SarganLarysa

9 августа в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы роты МВД Торнадо

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В Лукьяновском СИЗО, в камере экс-бойцов расформированной спецроты МВД Торнадо нашли ножи, биты, алкоголь и флаг с нацистской символикой. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган и опубликовала соответствующие фотографии.

"Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?" – написала она.

9 августа в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы роты МВД Торнадо. Они угрожали физической расправой и убийством правоохранителям, одного из них облили бензином и пытались поджечь. 

Пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышова Юрий Маслак сообщил, что осужденные якобы требовали деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни, и из-за этого к ним пришли с обыском.

По его словам, у осужденных нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие и топливо.

Против двух сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые якобы помогали экс-бойцам Торнадо в подготовке бунта, открыли уголовное производство. 

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Теги: нож, нацизм, торнадо, бунт, свастика
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