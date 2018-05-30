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30.05.2018, 16:23

В Казахстане боевика ЛНР приговорили к 25 годам тюрьмы

В Казахстане боевика ЛНР приговорили к 25 годам тюрьмы - Фото
суд Фото: iStock/Global Images Ukraine

В своем последнем слове обвиняемый Никита Степин сказал, что не мог поступить иначе и «выполнил долг чести», когда поехал в Донбасс

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В Казахстане 32-летний житель Темиртау приговорен к 25 годам тюрьмы за участие в военных действиях в Донбассе на стороне боевиков и двойное убийство в Казахстане. Об этом сообщает Радио Азаттык.

28 мая в своем последнем слове обвиняемый Никита Степин сказал, что не мог поступить иначе и «выполнил долг чести», когда поехал в Донбасс с целью, как он выразился, защиты "русского населения". По словам Степина, он не был наемником, а поехал туда добровольцем.

Во время обыска у него дома были обнаружены «военный билет», удостоверение о присвоении казачьего чина и награда «За освобождение Донбасса».

Следствие установило, что после двух поездок в Украину Степин вернулся домой в Темиртау, устроившись на подработку автослесарем в гаражный бокс, где позже и произошло убийство двух местных жителей.

Друга Степина суд приговорил к трем годам лишения свободы за недонесение об убийстве.

3 мая в Молдове к тюремному заключению были приговорены восемь граждан, воевавших на стороне боевиков в Донбассе.

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Теги: приговор, боевик, наемник, казахстан, лнр
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