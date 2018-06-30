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30.06.2018, 10:25

В Киев вернулась часть "застрявших" в Тунисе украинцев

В Киев вернулась часть "застрявших" в Тунисе украинцев - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Около 300 туристов не могли вылететь из аэропорта в Тунисе; сегодня часть прилетела в Киев - сколько конкретно, не уточняется

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Сегодня утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов, которые двое суток не могли вылететь из местного аэропорта. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, принимаются меры для возвращения остальных украинцев. 

Около 300 туристов двое суток не могли вылететь из аэропорта Монастир в Харьков. Как они утверждают, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel отказались выполнять свои обязательства по возвращению украинцев домой. 

После этого МИД призвал украинцев тщательней выбирать туроператоров для путешествий. 

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Теги: МИД, туристы, туроператор, тунис
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