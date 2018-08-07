В Киеве из машины украли 100 тыс грн: введен план перехват

Фото: Национальная полиция

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Трое злоумышленников забрали сумку с заднего сиденья машины на парковке торгового центра

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Вчера, 6 августа, вечером в Киеве неизвестные украли из машины 100 тысяч гривень. Об этом сообщает Национальная полиция.

Потерпевшая приехала на парковку одного из торговых центров с водителем. К авто подбежали трое людей в масках, разбили стекло задних дверей, начали угрожать вероятно оружием и забрали с сидения сумку, в которой были деньги.

Полиция открыла уголовное дело по факту разбойного нападения. В городе ввели план перехват - ищут злоумышленников, которые скрылись на Фольксвагене.

27 июля в Одессе российские воры-альпинисты украли сумку с 24 млн грн.