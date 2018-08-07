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07.08.2018, 11:20

В Киеве из машины украли 100 тыс грн: введен план перехват

В Киеве из машины украли 100 тыс грн: введен план перехват - Фото
Фото: Национальная полиция

Трое злоумышленников забрали сумку с заднего сиденья машины на парковке торгового центра

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Вчера, 6 августа, вечером в Киеве неизвестные украли из машины 100 тысяч гривень. Об этом сообщает Национальная полиция. 

Потерпевшая приехала на парковку одного из торговых центров с водителем. К авто подбежали трое людей в масках, разбили стекло задних дверей, начали угрожать вероятно оружием и забрали с сидения сумку, в которой были деньги.

Полиция открыла уголовное дело по факту разбойного нападения. В городе ввели план перехват - ищут злоумышленников, которые скрылись на Фольксвагене. 

27 июля в Одессе российские воры-альпинисты украли сумку с 24 млн грн. 

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Теги: план Перехват, киев, деньги, машина, украли
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