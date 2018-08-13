В Киеве женщина выпала с 11 этажа и разбилась о крышу ресторана

В Киеве молодая женщина выпала с 11 этажа многоэтажного жилого дома. Женщина разбилась о крышу ресторана "Тануки", сообщает Информатор.
Инцидент произошел на улице Златоустовская. Предварительно, женщина в возрасте до 30-ти лет находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Подробности происшествия устанавливаются.
8 августа в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Десна совершил самоубийство солдат срочной службы. Военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился.