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13.08.2018, 19:09

В Киеве женщина выпала с 11 этажа и разбилась о крышу ресторана

В Киеве женщина выпала с 11 этажа и разбилась о крышу ресторана - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Подробности происшествия выясняются, предварительно инцидент классифицирован как "самоубийство"

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В Киеве молодая женщина выпала с 11 этажа многоэтажного жилого дома. Женщина разбилась о крышу ресторана "Тануки", сообщает Информатор.

Инцидент произошел на улице Златоустовская. Предварительно, женщина в возрасте до 30-ти лет находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Подробности происшествия устанавливаются. 

8 августа в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Десна совершил самоубийство солдат срочной службы. Военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился.

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Теги: киев, женщина, ресторан, самоубийство, жилой дом
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