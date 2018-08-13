В Киеве женщина выпала с 11 этажа и разбилась о крышу ресторана

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Подробности происшествия выясняются, предварительно инцидент классифицирован как "самоубийство"

Реклама

Реклама

В Киеве молодая женщина выпала с 11 этажа многоэтажного жилого дома. Женщина разбилась о крышу ресторана "Тануки", сообщает Информатор.

Инцидент произошел на улице Златоустовская. Предварительно, женщина в возрасте до 30-ти лет находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читайте также: Основательница FEMEN Оксана Шачко совершила самоубийство

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Подробности происшествия устанавливаются.

8 августа в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Десна совершил самоубийство солдат срочной службы. Военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился.