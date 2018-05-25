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25.05.2018, 08:57

В Киеве между неизвестными и фанатами "Ливерпуля" произошла драка

В Киеве между неизвестными и фанатами "Ливерпуля" произошла драка - Фото
Фото: скриншот

Двое подозреваемых в нападении задержаны

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В Киеве неизвестные в масках напали на болельщиков "Ливерпуля" перед финалом Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Mirror.

Группа хулиганов из 20 человек штурмовали ресторан около 20:30. Несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

Инцидент произошел в ресторане Rooster неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский".  В газете отмечают, что фанаты английского клуба "использовали столы и стулья, чтобы защитить себя".

В пресс-службе полиции рассказали, что задержали двух человек, которые участвовали в драке, и доставили в управление полиции двух пострадавших иностранцев. Задержаны отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции, а пострадавшие - отказались от написания заявлений, рассказали в полиции.

На двух задержанных составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

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Теги: нск олимпийский, болельщики ливерпуля, нападение на иностранцев
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