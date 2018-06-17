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17.06.2018, 13:10

В Киеве поезд насмерть сбил двух человек - СМИ

В Киеве поезд насмерть сбил двух человек - СМИ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве пассажирский поезд сбил насмерть двух людей

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В Киеве на улице Гринченко, возле ТРЦ Ocean Plaza, пассажирский поезд сбил насмерть двух людей. Об этом dtp.kiev.ua сообщает в Facebook.

"Смертельное ЧП в Киеве за Оушеном: поезд насмерть сбил двоих человек, около 30-35 лет. Смерть наступила мгновенно", - говорится в сообщении.

Вчера, 16 июня, в центре Москвы водитель такси въехал в толпу пешеходов. В результате ДТП пострадали семь человек.

В Берлине неизвестный мужчина сегодня в районе Пренцлауерберг набросился с колюще-режущим инструментом на пассажиров городской электричке. В результате инцидента пострадали двое мужчин и женщина.

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Теги: киев, поезд, происшествие
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