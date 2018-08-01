В Киеве пытались незаконно приватизировать историческое здание

В Киеве СБУ совместно с Нацполицией и прокуратурой разоблачили незаконное отчуждение административного здания госучреждения "Институт ортопедии и травматологии" Национальной академии медицинских наук. Историческое здание площадью почти восемьсот квадратных метров незаконно переоформили на третьих лиц, сообщили в пресс-центре СБУ.
Злоумышленниками оказались государственные регистраторы и коммерсанты. Они внесли недостоверные данные относительно права собственности на дом в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество.
Правоохранители открыли уголовное дело. Хозяйственный суд столицы вернул историческое здание в центре Киева в государственную собственность.
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Правоохранители выясняют подробности инцидента и устанавливают степень ответственности причастных к махинациям.
27 июля на приватизацию выставили первый лот малой приватизации - государственный пакет акций АО Укрпапирпром. Стартовая цена объекта составляет 12,3 млн грн. Первый аукцион состоится 30 августа.