В Киеве пытались незаконно приватизировать историческое здание

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Здание Института ортопедии и травматологии в Киеве незаконно переоформили на третьих лиц

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В Киеве СБУ совместно с Нацполицией и прокуратурой разоблачили незаконное отчуждение административного здания госучреждения "Институт ортопедии и травматологии" Национальной академии медицинских наук. Историческое здание площадью почти восемьсот квадратных метров незаконно переоформили на третьих лиц, сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленниками оказались государственные регистраторы и коммерсанты. Они внесли недостоверные данные относительно права собственности на дом в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество.

Правоохранители открыли уголовное дело. Хозяйственный суд столицы вернул историческое здание в центре Киева в государственную собственность.

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Правоохранители выясняют подробности инцидента и устанавливают степень ответственности причастных к махинациям.

27 июля на приватизацию выставили первый лот малой приватизации - государственный пакет акций АО Укрпапирпром. Стартовая цена объекта составляет 12,3 млн грн. Первый аукцион состоится 30 августа.