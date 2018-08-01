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01.08.2018, 12:43

В Киеве пытались незаконно приватизировать историческое здание

В Киеве пытались незаконно приватизировать историческое здание - Фото
Фото: открытые источники

Здание Института ортопедии и травматологии в Киеве незаконно переоформили на третьих лиц

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В Киеве СБУ совместно с Нацполицией и прокуратурой разоблачили незаконное отчуждение административного здания госучреждения "Институт ортопедии и травматологии" Национальной академии медицинских наук. Историческое здание площадью почти восемьсот квадратных метров незаконно переоформили на третьих лиц, сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленниками оказались государственные регистраторы и коммерсанты. Они внесли недостоверные данные относительно права собственности на дом в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество.

Правоохранители открыли уголовное дело. Хозяйственный суд столицы вернул историческое здание в центре Киева в государственную собственность.

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Правоохранители выясняют подробности инцидента и устанавливают степень ответственности причастных к махинациям.

27 июля на приватизацию выставили первый лот малой приватизации - государственный пакет акций АО Укрпапирпром. Стартовая цена объекта составляет 12,3 млн грн. Первый аукцион состоится 30 августа.

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Теги: Хозяйственный суд Киева, историческое здание, административное здание, сбу, институт ортопедии и травматологии, незаконная приватизация
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