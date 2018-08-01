В Киеве случайно обнаружили гранату и перекрыли Подол - фото

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Прохожие случайно нашли боеприпас на улице столицы и сообщили правоохранителям

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В Киеве на Подоле перекрыли несколько улиц из-за обнаруженной боевой гранаты. Боеприпас нашли случайные прохожие, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В дежурную часть Подольского управления полиции сообщили об обнаружении гранаты на улице Верхний Вал. На место происшествия прибыли патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители перекрыли движение транспорта и пешеходов на пересечении улиц Верхний и Нижний Вал и Константиновской. Очевидцы в соцсети Facebook сообщили, что из-за обнаружения бомбы на Подоле не ходят даже трамваи.

Эксперты изъяли похожий на гранату Ф-1 предмет и отправили его на экспертизу.

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Правоохранители выясняют, кто оставил гранату на улице Киева, опрашивают очевидцев и осматривают территорию. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Движение автомобилей на Подоле восстановлено.

8 июля в Винницкой области злоумышленник бросил гранату в полицейских, когда те попытались его задержать. В результате взрыва пострадал работник полиции.