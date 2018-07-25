В Киеве внедорожник сбил насмерть ребенка: фото, видео

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 8-летняя девочка

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В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 8-летнюю девочку и пытался скрыться c места аварии. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Водитель автомобиля Hummer с номером 8888 сбил девочку прямо на пешеходном переходе и скрылся. Его догнали и задержали патрульные полицейские. Девочку пытались реанимировать, но она умерла, не приходя в сознание", - отмечается в сообщении.

По данным Киев Оперативный, за рулем внедорожника оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

Во время задержания парень сопротивлялся и ругался и кричал: "Беспередел!".

Когда его посадили в машину патрульной полиции, он сказал, что якобы не пытался избежать ответственности и спросил о состоянии сбитой девочки.

"Дайте мне связаться с юристами, я не ухожу от ответственности, кто знает, что с девочкой? Не надо меня снимать!" - сказал водитель.

24 июля 2018 года в Киеве возле метро Дорогожичи в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, трое получили травмы.