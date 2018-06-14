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14.06.2018, 18:26

В Киеве взорвался автомобиль, ранены четверо детей

В Киеве взорвался автомобиль, ранены четверо детей - Фото
Фото: Пресс-служба Нацполиции

Двое пострадавших - в тяжелом состоянии

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В Киеве на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате которого пострадали четверо детей, они госпитализированы в Охматдет, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает департамент коммуникации полиции, со ссылкой на первого зампредседателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Полицейские выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в машине и залезли в салон. Там они нашли предмет, который взорвался.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством столичного главка и взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

"Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано", - отметил Аброськин.

10 июня в Сумах в ночном клубе "Луна" молодой мужчина, на голове которого была балаклава, вошел в холл заведения, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками клуба и полицейскими в соседнем дворе. С травмами различной степени в медицинские учреждения были госпитализированы семеро пострадавших.

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Теги: взрыв, киев, дети
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