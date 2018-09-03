В Киеве задержали "вора в законе": делил денежные потоки

В Киеве задержали "вора в законе", который причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Задержали "вора в законе" в Оболонском районе и принудительно выдворили.
Задержанный по прозвищу "Папуна" причастен к криминальным кругам одной из стран Северного Кавказа. Он незаконно вернулся в Украину.
По информации украинских правоохранителей, он приехал, чтобы координировать деятельность преступных группировок. Он должен был взять под свой контроль раздел денежных потоков от грабежей, разбойных нападений и вымогательств.
18 августа правоохранители задержали вора в законе по прозвищу Дато Агджабединский. Раньше его уже депортировали из страны.