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03.09.2018, 12:24

В Киеве задержали "вора в законе": делил денежные потоки

В Киеве задержали "вора в законе": делил денежные потоки - Фото
Фото: СБУ

Задержанный должен был взять под контроль разделение денежных потоков от грабежей и вымогательств

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В Киеве задержали "вора в законе", который причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Задержали "вора в законе" в Оболонском районе и принудительно выдворили. 

Задержанный по прозвищу "Папуна" причастен к криминальным кругам одной из стран Северного Кавказа. Он незаконно вернулся в Украину.

По информации украинских правоохранителей, он приехал, чтобы координировать деятельность преступных группировок. Он должен был взять под свой контроль раздел денежных потоков от грабежей, разбойных нападений и вымогательств. 

18 августа правоохранители задержали вора в законе по прозвищу Дато Агджабединский. Раньше его уже депортировали из страны. 

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Теги: киев, задержание, вор в законе
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