В Киевской области автобус с детьми съехал в кювет - СМИ

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Со слов очевидцев, автобус вылетел в левый по направлению движения кювет, проехав по встречной полосе

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Сегодня утром в районе села Йосиповка Киевской области автобус с детьми съехал в кювет. По словам очевидцев, водитель заснул за рулем, сообщает dtp.kiev.ua.

По данным издания, в автобусе группа детей ехала на соревнования.

О пострадавших не сообщается.

Со слов очевидцев, автобус вылетел в левый по направлению движения кювет, проехав по встречной полосе.

В пресс-службах патрульной полиции Украины и Главного управления патрульной полиции в Киевской области корреспонденту LIGA.net не смогли предоставить информацию об этом происшествии.

20 июля на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир в 10:37 утра произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

В рамках операции Перевозчик полиция выявила в Украине около 3 тыс. технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тыс. нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения.