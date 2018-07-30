Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Водитель Mercedes-Benz скрылся с места ДТП, его задержали на трассе Киев-Одесса

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На трассе Сквира-Самгородок в Киевской области 30 июля пьяный водитель Mercedes-Benz насмерть сбил велосипедиста. В пресс-службе областной полиции сообщили, что водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудники патрульной службы задержали нарушителя на трассе Киев-Одесса. 40-летний водитель Mercedes-Benz оказался жителем села Самгородок Сквирского района. Драгер показал, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови составляло 3,08 промилле.

Правоохранители задержали водителя по ст. 208 УПК Украины и доставили в местное отделение полиции. Автомобиль изъят и находится на штрафстоянке.

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Правоохранители открыли дело по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. За нарушение ПДД водителю Mercedes-Benz грозит от трех до восьми лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ночью 30 июля на трассе Киев-Чоп пьяный водитель наехал на оформлявшего ДТП полицейского. Правоохранитель получил ушиб голени и каретой скорой помощи был доставлен в больницу.

Водитель Mercedes-Benz скрылся с места ДТП, его задержали на трассе Киев-Одесса

В Киевской области пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста