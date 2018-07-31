В Киевской области за халатность будут судить врача-гинеколога

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Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде личного обязательства

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В Киевской области будут судить врача-гинеколога, которая установила неверный диагноз и назначила неправильное лечение беременной женщине, что привело к тяжелым последствиям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным пресс-службы, в одну из частных клиник Ирпеня обратилась беременная женщина, которой назначили врача акушера-гинеколога и по совмещению врача ультразвуковой диагностики.

Врач установила диагноз пациенту - угроза самопроизвольного выкидыша малого срока беременности и назначила лечение.

"Несмотря на то, что беременная женщина чувствовала себя нехорошо, врач-гинеколог продолжила лечение теми же препаратами. Через несколько дней, когда состояние пациентки ухудшилось, врач-гинеколог снова провела ее осмотр и продолжила лечение ранее установленного диагноза", - отметили в пресс-службе.

В дальнейшем из-за сильных болей внизу живота беременную женщину госпитализировали в отделение планирования семьи и оперативной реабилитации государственного учреждения "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины". Врачи данного медицинского учреждения обследовали пациентку и установили верный диагноз - левосторонняя трубная беременность.

Вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи женщина получила тяжелые телесные повреждения.

Местная прокуратура утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении врача-гинеколога по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде личного обязательства.

7 августа 2018 года в Житомирской области за взятку $5 тыс были арестованы врачи колонии.