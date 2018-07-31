Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.07.2018, 13:35

В Киевской области за халатность будут судить врача-гинеколога

В Киевской области за халатность будут судить врача-гинеколога - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде личного обязательства

Реклама
Реклама

В Киевской области будут судить врача-гинеколога, которая установила неверный диагноз и назначила неправильное лечение беременной женщине, что привело к тяжелым последствиям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным пресс-службы, в одну из частных клиник Ирпеня обратилась беременная женщина, которой назначили врача акушера-гинеколога и по совмещению врача ультразвуковой диагностики.

Врач установила диагноз пациенту - угроза самопроизвольного выкидыша малого срока беременности и назначила лечение.

 "Несмотря на то, что беременная женщина чувствовала себя нехорошо, врач-гинеколог продолжила лечение теми же препаратами. Через несколько дней, когда состояние пациентки ухудшилось, врач-гинеколог снова провела ее осмотр и продолжила лечение ранее установленного диагноза", - отметили в пресс-службе.

В дальнейшем из-за  сильных болей внизу живота беременную женщину госпитализировали в отделение планирования семьи и оперативной реабилитации государственного учреждения "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины". Врачи данного медицинского учреждения обследовали пациентку и установили верный диагноз - левосторонняя трубная беременность.

Вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи женщина получила тяжелые телесные повреждения.

Местная прокуратура утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении врача-гинеколога по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде личного обязательства.

7 августа 2018 года в Житомирской области за взятку $5 тыс были арестованы врачи колонии.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ирпень, врач-гинеколог, халатность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Ирпене пьяный водитель на скорости 145 км/ч снес остановку
Происшествия В Ирпене пьяный водитель на скорости 145 км/ч снес остановку
ЧМ-2018: под Киевом неизвестные установили первую "фан-зону"
Политика ЧМ-2018: под Киевом неизвестные установили первую "фан-зону"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 