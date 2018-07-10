В Киевской области задержали 76-летнего педофила - полиция

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По информации полиции, мужчина шантажировал 14-летнюю девочку и принуждал ее к половым отношениям

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В селе Каратыши Киевской области задержали подозреваемого в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В полицию обратилась мама 14-летней потерпевшей. По ее словам, на протяжении двух лет 76-летний мужчина из соседнего села принуждал девочку к половым отношениям - он угрожал ребенку, что в случае отказа, расскажет все в школе.

Девочка сняла домагательства на телефон и это стало основанием для задержания.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.156 УК - растление несовершеннолетних. Мужчине может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

9 февраля это года в Житомирской области задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении малолетних сыновей.