В Киевской области задержаны трое мужчин: нелегально ехали в ЧАЭС

Фото: пресс-служба ГСЧС

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Задержанные - жители Винницы 1997 года рождения

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Пограничники задержали троих мужчин, которые пытались проникнуть в зону отчуждения с целью "экстремального туризма и отдыха". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Мужчины – жители Винницы 1997 года рождения. Задержаны они были вчера вечером в районе населенного пункта Дитятки. Попасть в зону Чернобыльской атомной электростанции они собирались, по данным пограничников, не через контрольные посты.

Они привлечены к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в радиоактивно загрязненной местности.

26 апреля немецкие депутаты на спецзаседании комитета Бундестага по вопросам экологии и ядерной безопасности раскритиковали официальный Киев за ситуацию с процветающим в Чернобыльской зоне отчуждения туризмом.