В Кировоградской области автобус с шахтерами врезался в грузовик

В Кировоградской области служебный автобус, который вез на работу шахтеров Ингульской шахты, врезался в авторефрижератор. Об этом у себя в Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сегодня утром автобус ГП ВостГОК перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место врезался в авторефрижератор, который от удара перевернулся с баллонами кислорода. Есть раненые, пока их доставляют в больницу", - отметил Волынец.
По его словам, в результате аварии жертв нет.
По данным пресс-службы областной полиции, происшествие произошло около 06:00 на углу улиц Верхней Пермской и Кропивницкого в областном центре.
В автобусе ЛАЗ находились 40 человек, в больницу доставили двух - водителя грузовика и пассажира автобуса.
У пострадавших были диагностированы ушибы коленных суставов.
17 мая 2018 года в Черновицкой области съехал в кювет автобус, в результате чего травмы получили шесть пассажиров.