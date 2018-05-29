В Кировоградской области автобус с шахтерами врезался в грузовик

Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

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В результате аварии жертв нет, госпитализированы два человека

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В Кировоградской области служебный автобус, который вез на работу шахтеров Ингульской шахты, врезался в авторефрижератор. Об этом у себя в Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня утром автобус ГП ВостГОК перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место врезался в авторефрижератор, который от удара перевернулся с баллонами кислорода. Есть раненые, пока их доставляют в больницу", - отметил Волынец.

По его словам, в результате аварии жертв нет.

По данным пресс-службы областной полиции, происшествие произошло около 06:00 на углу улиц Верхней Пермской и Кропивницкого в областном центре.

В автобусе ЛАЗ находились 40 человек, в больницу доставили двух - водителя грузовика и пассажира автобуса.

У пострадавших были диагностированы ушибы коленных суставов.

17 мая 2018 года в Черновицкой области съехал в кювет автобус, в результате чего травмы получили шесть пассажиров.