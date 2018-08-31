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31.08.2018, 20:18

В Кировоградской области шестые сутки ищут пропавшую девушку

В Кировоградской области шестые сутки ищут пропавшую девушку - Фото
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Последними словами пропавшей девушки были: "Я истекаю кровью, позвони родителям, я рядом"

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В селе Субботцы Кировоградской области в ночь с 24 на 25 августа, не дойдя до дома 600 метров, пропала 17-летняя местная жительница. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он рассказал, что девушка ночью возвращалась домой с дискотеки, по дороге разговаривала по телефону. Собеседник девушки говорит, что разговор прервался, затем он услышал ее крики и слова: "Я истекаю кровью, позвони родителям, я рядом".

Полицейские установили место нападения на девушку, также был найден ее телефон. Однако поиски самой пропавшей продолжаются уже шестые сутки.

"…Нужна помощь и сотрудничество с полицией жителей поселка, нужно зайти и обследовать каждый двор", - написал Аброськин.

 

 

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Теги: розыск, девушка, вячеслав аброськиун, субботцы
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