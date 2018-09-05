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05.09.2018, 19:40

В Коломые в результате перестрелки ранены два человека - СМИ

В Коломые в результате перестрелки ранены два человека - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В полицию сообщили, что на улице Чайковского несколько неизвестных ведут между собой перестрелку

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Сегодня в Коломые Ивано-Франковской области произошла стрельба. Пострадали два человека. Об этом сообщает местный телеканал NTK TV.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 16:00 на улице Чайковского.

Правоохранителям сообщили, что на указанной улице слышны выстрелы, несколько неизвестных ведут между собой перестрелку.

Полиция установила, что с места происшествия с ранениями нижних конечностей госпитализировали двух человек. Сейчас их оперируют, сообщает телеканал.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

В Киеве 17-летний студент одного из вузов в общежитии нанес ножевые ранения двум студентам Национального авиационного университета. Ему объявлено о подозрении.

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Теги: полиция, ранение, перестрелка, ивано-франковск, коломыя
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