В Коломые в результате перестрелки ранены два человека - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

В полицию сообщили, что на улице Чайковского несколько неизвестных ведут между собой перестрелку

Реклама

Реклама

Сегодня в Коломые Ивано-Франковской области произошла стрельба. Пострадали два человека. Об этом сообщает местный телеканал NTK TV.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 16:00 на улице Чайковского.

Правоохранителям сообщили, что на указанной улице слышны выстрелы, несколько неизвестных ведут между собой перестрелку.

Полиция установила, что с места происшествия с ранениями нижних конечностей госпитализировали двух человек. Сейчас их оперируют, сообщает телеканал.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

В Киеве 17-летний студент одного из вузов в общежитии нанес ножевые ранения двум студентам Национального авиационного университета. Ему объявлено о подозрении.