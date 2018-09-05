В Коломые в результате перестрелки ранены два человека - СМИ

Сегодня в Коломые Ивано-Франковской области произошла стрельба. Пострадали два человека. Об этом сообщает местный телеканал NTK TV.
Согласно сообщению, инцидент произошел около 16:00 на улице Чайковского.
Правоохранителям сообщили, что на указанной улице слышны выстрелы, несколько неизвестных ведут между собой перестрелку.
Полиция установила, что с места происшествия с ранениями нижних конечностей госпитализировали двух человек. Сейчас их оперируют, сообщает телеканал.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) УК.
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