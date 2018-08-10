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10.08.2018, 18:26

В колонии у Сенцова прошел медицинский консилиум - СМИ

В колонии у Сенцова прошел медицинский консилиум - СМИ - Фото
Олег Сенцов (фото - Людмила ДенисоваFacebook)

О результатах осмотра политзаключенного пока ничего не сообщается

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Касательно состояния украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии Лабытнанги прошел многочасовой медицинский консилиум. Об этом со ссылкой на епископа Григория Михнова-Вайтенко сообщила в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

"Олег жив. Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы", - написала она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал российскому президенту Владимиру Путину свои опасения по поводу состояния Сенцова.

Олег Сенцов сегодня голодает 89-й день. 13 июля мать украинского режиссера написала Путину ходатайство о помиловании.

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Теги: колония, Олег Сенцов, консилиум, врачи
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