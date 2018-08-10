В колонии у Сенцова прошел медицинский консилиум - СМИ

Касательно состояния украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии Лабытнанги прошел многочасовой медицинский консилиум. Об этом со ссылкой на епископа Григория Михнова-Вайтенко сообщила в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.
"Олег жив. Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы", - написала она.
Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал российскому президенту Владимиру Путину свои опасения по поводу состояния Сенцова.
Олег Сенцов сегодня голодает 89-й день. 13 июля мать украинского режиссера написала Путину ходатайство о помиловании.