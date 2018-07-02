В Константиновке произошел взрыв: есть пострадавший

Фото: police.dn.ua

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Предварительно известно, что подросток принес взрывоопасный предмет домой и начал его разбирать

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В Константиновке 16-летний парень получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Его госпитализировали в больницу. У пострадавшего диагностированы травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза.

Предварительно установлено, что он нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать, один из них детонировал у него в руках.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (несчастный случай).

С начала года в Донецкой области из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли четыре человека, среди них один ребенок, еще 14 травмированы, среди них пятеро детей.

1 июля 2018 года 36-летний житель Талаковки получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета.